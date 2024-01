O comediante Rui Sinel de Cordes está a ser acusado de insultar uma mulher que interrompeu o espetáculo de humor que aconteceu esta terça-feira à noite no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. O episódio terá levado várias pessoas a abandonar a sala de espetáculos, que se demarca da “atitude ofensiva” e “repudia os acontecimentos”.

O espetáculo em questão, Morro amanhã, tinha em palco Rui Sinel de Cordes, Luís Franco Bastos e Salvador Martinha, numa iniciativa que homenageava o também humorista Ricardo Vilão, que morreu em 2023. O lucro integral da bilheteira revertia a favor da família deste último. Fontes ouvidas pelo Observador, que não quiseram ser identificadas, revelam que Rui Sinel de Cordes surgiu em palco “visivelmente alterado”, interrompendo os colegas em palco e chegando mesmo a ausentar-se deste no decorrer da sessão.

As mesmas fontes, presentes na sala, atestam que terá sido já perto do fim do espetáculo que uma mulher no público terá elevado a voz dirigindo-se a Rui Sinel de Cordes, pedindo que deixasse os restantes elementos falar. Terá sido então que o humorista terá partido para “insultos pessoais”, levando a que várias pessoas abandonassem a sala.

Nas redes sociais dos humoristas constam comentários sobre o episódio que corroboram estes testemunhos: “Parece que estive num convívio com um amigo que não sabe beber”, “Parabéns ao @salvadormartinha e @luisfrancobastos, vocês são grandes. Conseguiram segurar a vergonha alheia que todos sentimos, até vocês, as expressões não enganam…”

Na mesma publicação, uma utilizadora afirma ter sido insultada e ameaçada. “Foi vergonhoso e completamente desrespeitoso para com o público, para com os colegas em palco e sobretudo para com Ricardo Vilão aquilo que @ruisineldecordes fez ontem. Não foi humor, foi uma triste bebedeira. Se fosse hoje, ao fim de duas horas a tentar ver a arte do Salvador e Luís, voltaria a pedir silêncio ao colega para que os outros dois conseguissem prosseguir o espetáculo. Todas as ameaças que recebi e nomes de que fui chamada ontem de forma gratuita, lamento-os mas estou receptiva a que sejam esclarecidos. Obrigada @salvadormartinha e @luisfrancobastos pelo que conseguiram proporcionar”, lê-se num comentário na publicação de Instagram onde o humorista promove o espetáculo. O Observador tentou contactar a utilizadora, sem sucesso.

▲ Um dos comentários publicados nas redes sociais oficiais dos humoristas que estiveram em palco no Teatro Tivoli BBVA na noite de terça-feira

“O Teatro Tivoli BBVA demarca-se de toda e qualquer atitude ofensiva e repudia os acontecimentos que decorreram na sessão do espetáculo “Morro Amanhã”, no dia 23 de janeiro”, avança ao Observador fonte oficial da sala de espetáculos, que remete para a promotora Setlist, “responsável pelo aluguer da sala, motivo pelo qual o Teatro Tivoli BBVA é completamente alheio ao conteúdo do mesmo”.

Contactado pelo Observador, Vasco Assis Teixeira, da Setlist, que além de ser promotora do espetáculo também agencia o humorista Rui Sinel de Cordes, diz que não vai prestar comentários. Não responde também se o espetáculo “Morro Amanhã”, que está agendado para 31 de janeiro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, se mantém.

O Observador tentou contactar Salvador Martinha, que não quis prestar declarações, e Luís Franco Bastos, que remete para a Setlist.