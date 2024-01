Em atualização

O Supremo Tribunal Administrativo rejeitou o recurso interposto por seis dos 22 bisnetos de Eça de Queiroz e deliberou que os restos mortais do escritor, atualmente sepultados na aldeia de Santa Cruz do Douro, podem mesmo seguir para o Panteão Nacional.

De acordo com o jornal Público, que avançou a notícia, a decisão do coletivo de juízes foi tomada por unanimidade na passada quinta-feira, isto apesar de um dos magistrados ter manifestado divergências com vários aspetos da fundamentação.

A decisão do Supremo coloca assim um ponto final na divergência que vinha impedindo a concretização da resolução aprovada em 2021 na Assembleia da República que, após proposta do PS, decretou que o autor português falecido em 1900 devia ter honras de Panteão.