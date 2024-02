Portugal vai ter de investir na construção de novas cavernas de gás dedicadas ao armazenamento de hidrogénio, no quadro do novo corredor europeu que vai ligar Sines à Alemanha. Aprovado no ano passado em plena crise energética causada pela disrupção no abastecimento do gás russo, os projetos que fazem parte desta ligação — e que atravessam Portugal, Espanha e França — foram reconhecidos no final do ano passado como sendo de interesse europeu, o que abre a porta ao financiamento comunitário.

A parte portuguesa tem uma componente para adaptação da infraestrutura do gás natural à integração do novo gás renovável e a gestora da rede, a REN, já chegou à conclusão de que não será possível misturar 15% a 20% de hidrogénio com o gás natural armazenado no Carriço, sem custos adicionais significativos, e ao contrário do que inicialmente estava planeado.

Segundo o presidente da empresa, Rodrigo Costa, e na sequência de vários meses de estudos realizados por especialistas na área, foi possível concluir que um blending (incorporação) de hidrogénio no gás natural, implicaria gastos equivalentes a 30% a 40% do custo inicial de cada caverna. Face a esse resultado, a REN concluiu que seria mais seguro e eficaz construir novas cavernas na instalação do Carriço, no centro do país, dedicadas apenas ao hidrogénio. Esta opção teve luz verde deste Governo, mas o projeto está ainda em avaliação e só terá andamento quando chegar a nova equipa governativa.

