Celebrado pelo Governo português como uma grande vitória e atacado pelo principal partido da oposição como um mau acordo, o entendimento entre Portugal, Espanha e França para a criação de um corredor verde de energia tem ainda muitas incógnitas. Apesar das explicações já dadas por vários membros do Governo, o PSD insistiu em pedir no Parlamento esclarecimentos ao primeiro-ministro, que foi, aliás, quem anunciou este acordo após a mini-cimeira da semana passada. Mas, pela força dos socialistas, o tema ficou adiado para quando estiver concluída a discussão do Orçamento do Estado.

A decisão que levou ao acordo foi política e tomada aos mais alto nível pelos presidentes dos três governos — António Costa, Pedro Sanchéz e Emmanuel Macron. Caberá aos técnicos dos três países apresentar os fundamentos técnicos, o calendário de execução e os custos.

Só em dezembro — na cimeira de dia 9 em Alicante — serão apresentados mais detalhes técnicos e financeiros sobre o principal projeto — um gasoduto para gás e hidrogénio, que em vez de furar os Pirenéus vai atravessar o Mediterrâneo. O MidCat passou a chamar-se BarMar (Barcelona/Marselha) e em Espanha já lhe trocaram o nome de gasoduto para hidroduto. Mas afinal o que está em causa com esta troca? Porque foi necessária? Quem paga? Portugal fica a perder? Ou ganha?

