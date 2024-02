O hotel da vila de Penacova encerrado desde 2010 e que apresenta elevado grau de degradação foi adquirido pela Vila Galé, confirmou à agência Lusa fonte do grupo hoteleiro.

“A Vila Galé confirma a aquisição do edifício e vai agora estudar o projeto. Oportunamente, comunicará mais detalhes”, referiu.

O presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, congratulou-se com esta aquisição e destacou o papel decisivo da autarquia no desfecho deste processo.

“Fomos proativos e entregámos ao banco, que negociava o imóvel, um investidor com créditos firmados no setor do turismo. Não ficámos à espera que surgisse um interessado”, garantiu.

De acordo com o autarca, para este local está prevista uma unidade hoteleira de quatro estrelas, que vai integrar o antigo hospital de Penacova, devoluto e sem utilização há várias décadas.

“É importante sublinhar a abertura demonstrada pela Misericórdia em negociar o imóvel e ter compreendido a importância deste investimento. A aquisição do antigo hospital foi fundamental para o aumento da capacidade de alojamento do futuro hotel”, acrescentou.

Álvaro Coimbra explicou que apesar de estes dois edifícios não serem propriedade do Município de Penacova, a procura por um investidor para o hotel estava entre as suas prioridades.

“Atendendo à vocação do nosso município para o turismo, achamos que precisamos de uma unidade hoteleira para receber uma procura que é cada vez maior”, justificou.

No seu entender, este será o maior investimento privado dos últimos anos no concelho, que terá um impacto enorme na economia local e trará uma nova dinâmica ao centro histórico desta vila do distrito de Coimbra.

“Vai criar emprego, é um investimento privado de alguns milhões de euros e que vai dinamizar o aparecimento de outros pequenos negócios ligados à atividade do turismo. Penacova precisava muito de um investimento deste género e de uma unidade hoteleira para dar um outro impulso ao turismo, que já é por si uma atividade marcante no nosso município”, evidenciou.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Penacova, a chegada da marca Vila Galé ao concelho é o reconhecimento do potencial turístico do território.

“As estatísticas oficiais, com uma subida acentuada de dormidas em 2023, especialmente nos meses de verão, são o resultado do bom trabalho que temos feito na promoção de Penacova. Às quase cinco dezenas de alojamentos que temos no concelho, faltava uma unidade hoteleira desta dimensão, que vai ajudar a projetar ainda mais Penacova”, concluiu.

O grupo Vila Galé é atualmente responsável pela gestão de 42 unidades hoteleiras: 31 em Portugal, 10 no Brasil e uma em Cuba.