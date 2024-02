O Parlamento europeu e o Conselho Europeu chegaram a acordo para as novas regras orçamentais europeias, a legislação que rege a gestão das contas públicas que os Estados-membros têm de cumprir.

Com a Bélgica na presidência do Conselho, andava-se em contagem decrescente para aprovar as regras antes das eleições europeias. Foram precisas 16 horas, segundo a Lusa, para se garantir o acordo que tem ainda de ser votado em sessão plenária no Parlamento. E isto teria de acontecer antes do terminar da sessão legislativa.

Ainda tem também de ser ratificado em Conselho Europeu pelos 27 Estados-membros.

