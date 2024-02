Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e a Palestina.

Os Estados Unidos terão realizado um ataque cibernético contra um navio militar do Irão que se encontrava a obter informações sobre navios de carga no Mar Vermelho e no golfo de Áden, escreve a NBC News, que cita três autoridades norte-americanas. Ataque aconteceu há cerca de duas semanas, a 2 de fevereiro, e serviu como retaliação aos ataques sofridos por soldados dos EUA na Jordânia.

Esta operação visava inibir a capacidade do navio de passar informações ao grupo houthis, que têm concertado vários ataques contra navios de carga no Mar Vermelha. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, o Irão utiliza os navios para fornecer informações de apoio aos houthis, para que os ataques sejam mais eficazes. O ataque foi realizado contra o navio iraniano MV Behshad, que operava perto do porto de Djibuti, noticia o The New York Times.

À NBC News, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e o Departamento de Defesa recusaram-se a comentar o sucedido.