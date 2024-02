As primeiras projeções sobre as eleições na Galiza apontam para que o Partido Popular (PP) mantenha a maioria absoluta no parlamento regional e para uma subida do partido nacionalista Bloco Nacionalista Galego (BNG). A sondagem da Gad-3 para a Televisão da Galiza (TVG) dá entre 39 a 40 deputados para o PP quando são precisos 38 para manter esta maioria absoluta.

Na mesma sondagem o partido nacionalista aponta para a possibilidade de o BNG chegar aos 33% dos votos, o que se pode refletir em 25 ou 26 deputados, quando neste momento tem 19 assentos na bancada. Também a sondagem publicada pela La Voz de Galicia aponta para 39 parlamentares para o PP.

A confirmar-se este resultado, o PP conquista a quinta maioria absoluta consecutiva, com uma vitória de Alfonso Rueda, que assumiu a presidência da Xunta em 2022, quando Alberto Núñez Feijóo, a cara das últimas quatro maiorias absolutas na Galiza, passou a líder nacional do partido.

O BNG é o segundo maior partido na Galiza e poderia liderar a Xunta em coligação com os socialistas (PSdeG-PSOE), num acordo pós-eleitoral que ambos admitiam e que pretendia tirar a direita do poder.

No parlamento galego só há três partidos representados atualmente (PP, BNG e PSdeG-PSOE) e é o único em Espanha sem extrema-direita.