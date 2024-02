Um debate sem interrupções entre Mariana Mortágua e Inês Sousa Real, onde a líder do Bloco de Esquerda tentou vincar que o PAN está longe da maioria de esquerda que coloca como “solução” para o país e a porta-voz do PAN a fazer tudo para provar a relevância do seu partido como influência na governação — qualquer que ela seja. Este flanco foi aproveitado por Mortágua para colar a Sousa Real o rótulo de “incoerente”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda ia preparada para aproveitar ao máximo o apoio do PAN ao Governo da Madeira e a viabilização de orçamentos nos Açores. Por isso, no debate, mais do que ir pelas suas propostas entrou no ataque ao PAN e por onde mais pode ter fragilidades. “É complicado compreender como é que em nome do ambiente se apoia um Governo que é o pior que o PSD pode apresentar, que é o da Madeira”. “O Governo do PSD da Madeira é um exemplo de destruição ambiental, tal como o Governo dos Açores é de ataque à igualdade, que tem Gonçalo da Câmara Pereira, que tem o apoio do Chega. E foi a este Governo que o PAN viabilizou quando votou a favor do Orçamento”, argumentou.

Do outro lado, Sousa Real respondia que, na Madeira, o PAN apoiou o PSD e CDS para travar “populismo antidemocrático”, como garante que “tem feito a nível nacional” — numa tentativa de se colocar como uma rolha ao avanço da influência do Chega sobre a governação. E ainda aproveitou para tentar levar o debate para onde poderia estar mais confortável e, ao mesmo tempo, provar a influência do seu partido em medidas caras à esquerda. “Foi pela mão do PAN que se estão a financiar os passes sociais através da taxa de carbono”, disse Inês Sousa Real, que recordou ainda que foi o partido que acrescentou a mobilidade suave das bicicletas nesta gratuitidade. E ainda ao dizer que “mesmo nesta legislatura fizemos a rota da recuperação de salários e da dignidade das pessoas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.