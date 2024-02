Acompanhe aqui o liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

Grupo pró-palestiniano partiuam, esta segunda-feira de madrugada, diversos vidros do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, e pintaram o portão do edifício com a frase “Israel mata, Portugal apoia”.

Em comunicado, “um grupo de ativistas solidário com a resistência palestiniana e com o Coletivo pela Libertação da Palestina, o Climáximo e a Greve Estudantil de Lisboa” denunciou o que considera ser o “apoio do governo português e, particularmente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano“.

