O número de aviões, de passageiros e cargas nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde aumentou em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados da Agência de Avião Civil (AAC) consultados esta sexta-feira pela Lusa.

De acordo com o boletim estatístico mensal da reguladora cabo-verdiana, em janeiro passaram pelos quatro aeroportos internacionais e os três aeródromos do país um total de 2.708 aeronaves, mais 12,3% do que o primeiro mês do ano passado.

O movimento de passageiros também aumentou, para 266.673, mais 16,1% em comparação com janeiro de 2023.

Cabo Verde começou o ano ainda com um movimento de carga nos aeroportos de 85.242 toneladas, mais 27,8%, em comparação com o período homólogo.

Em sentido contrário, a movimentação de correio diminuiu no período em análise, para 33.369 toneladas (-2,7%), em relação a janeiro do ano passado.

Quando comparado com dezembro de 2023, o movimento de passageiros foi o único a aumentar (2,8%), enquanto houve menos aviões (4,4%), cargas (16,5%) e correios (19,1%) nos aeroportos e aeródromos cabo-verdianos.

O Governo de Cabo Verde assinou, em 18 de julho de 2022, um contrato de concessão do serviço público aeroportuário ao grupo francês Vinci, envolvendo a gestão por 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos do arquipélago.