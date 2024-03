Esta segunda-feira fazemos uma análise aos resultados após uma longa noite eleitoral. A AD venceu as eleições e o país virou à direita. A esquerda ficou muito longe de conseguir chegar a uma nova geringonça, muito por obra do Chega que quase quadruplicou o número de deputados. Na hora dos discursos, Luís Montenegro pediu responsabilidade aos partidos da oposição, Pedro Nuno assumiu a derrota e disse que passa agora a liderar a oposição. André Ventura insiste que com cerca de um milhão de eleitores vai ter de ter uma palavra na governação. Numa noite em que a abstenção baixou, sobra um enorme problema: como se vai governar Portugal?

