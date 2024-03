A Polícia de Segurança Pública (PSP) desmantelou esta quarta-feira uma rede nacional de tráfico de armas de fogo e munições, tendo realizado 18 detenções e apreendido mais de 100 armas e de 18 mil munições nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Évora.

Os agentes do Departamento de Armas e Explosivos cumpriram sete mandados de detenção fora de flagrante delito e 69 mandados de busca e apreensão, sendo 37 deles domiciliários, após um total de 15 meses de investigação.

Em comunicado, a PSP indica que “desta investigação resultou a detenção em flagrante delito de 18 indivíduos, onde se destacam quatro que se dedicavam ao tráfico e mediação de armas de fogo, e os restantes detidos pela detenção ilegal de arma de fogo e tráfico de estupefacientes”.

A PSP explica que o principal suspeito “dedicava-se à atividade de compra e posterior venda de armas de fogo, munições, carregadores, silenciadores e outros componentes”. O homem era titular de licença de uso e porte de arma de fogo e, por isso, tinha fácil acesso às armas e respetivas munições.

O suspeito operava com outros intermediários que, posteriormente, “disponibilizavam armas e munições a indivíduos que não possuíam qualquer tipo de habilitação legal que lhes permitisse portar armas de fogo”.

A investigação menciona ainda uma “rede de contactos privilegiados” ligados à área das armas de fogo, destacando “um indivíduo que trabalhava num armeiro” e que servia como mediador na angariação de compradores ilegais.

No decorrer desta operação foram apreendidos um total de 107 armas de fogo e 18 730 de munições de vários calibres. A PSP partilhou com a comunicação social um vídeo e fotografias da operação que mostra as armas de fogo e outros materiais relacionados com esta atividade ilícita.

5 fotos

A PSP indica que a operação envolveu cerca de 200 polícias, do Departamento de Armas e Explosivos, Departamento de Investigação Criminal, Comandos Metropolitanos de Lisboa e Porto, Comandos Distritais de Setúbal e de Santarém, Unidade Especial de Polícia, contando ainda com o apoio da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Judiciária Militar.

Os detidos da segunda e última fase da operação foram esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial, junto do Departamento de Investigação e Ação Penal da Amadora, para aplicação de medidas de coação, tendo dois dos suspeitos ficado em prisão preventiva, tal como na primeira fase da operação.

Lista dos materiais apreendidos:

· 18 armas de fogo da classe A

· 29 armas de fogo da classe B

· 3 armas de fogo da classe B1

· 49 armas de fogo da classe C

· 8 armas de fogo da classe D

· 3 armas de classe G (ar comprimido)

· 159 carregadores da classe A (capacidade de mais de 20 munições)

· 237 munições da classe A

· 5.963 munições da classe B

· 1.052 munições da classe B1

· 10.822 munições da classe C

· 656 munições da classe D

· 3 coletes balísticos

· 3 bastões extensíveis

· 40 armas brancas

· 1 arma elétrica

· 1 boxer

· 8 granadas de mão

· 9 morteiros

· 9 projéteis artilharia

· 1 lança granadas

· 3 artigos de pirotecnia

· 9 Kg de pólvora

· 2 unidades de produtos explosivos (rastilho)

· 5.534,69 gramas de Haxixe

· 22.14 gramas de Cocaína

· 67.45 gramas de Ecstasy

· 10.48 gramas Cogumelos alucinogénios e substâncias psicoativa,

· 173 botijas de Óxido Nitroso (N2O)

· 157 gramas de Liamba

· 2 moinhos para produto estupefaciente

· 13.350 € em numerário

· 4 telemóveis