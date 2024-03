Foi chegar, escolher e jogar… para ganhar. Desde que Roberto Martínez assumiu o comando técnico da Seleção, na sequência da saída de Fernando Santos após a derrota nos quartos do Campeonato do Mundo frente a Marrocos, Portugal teve apenas encontros oficiais para disputar, neste caso relativos à qualificação para o Europeu da Alemanha. Por isso, a questão das “experiências” ficou sempre colocada de parte, sendo que nem mesmo com o apuramento garantido no final da penúltima ronda dupla o treinador espanhol quis tirar o pé do acelerador, carimbando o melhor caminho de sempre do conjunto nacional até a uma fase final com dez vitórias noutros tantos jogos com uma média superior a 3,5 golos por encontro (36 no total) contra apenas dois sofridos na mesma partida com a Eslováquia. Agora, o contexto era finalmente diferente.

Sem querer deixar de aproveitar todos os momentos de concentração para consolidar uma identidade de jogo que ganha depois várias formas táticas mediante o objetivo da equipa e o adversário, o selecionador tinha o espaço que lhe faltara ao longo de mais de um ano para chamar alguns dos jogadores que não têm entrado nas opções dos encontros oficiais mas que queria observar in loco em estágio, não apenas para confirmar as mais valias que podem comportar ao grupo mas também para perceber como se inserem no ambiente da Seleção e do grupo já formado. No fundo, entre as dificuldades que já terá para escolher 23 para a fase final (número que existe nesta altura mas que pode ainda ser aumentado pela UEFA perante o avolumar de jogos da maioria dos jogadores presentes na Alemanha entre junho e julho), queria ganhar mais “dores de cabeça” nos encontros particulares com a Suécia (dia 21 em Guimarães) e a Eslovénia (dia 26 em Ljubljana).

Assim, e numa lista de 32 jogadores, Francisco Conceição, Jota Silva e Francisco Trincão foram as principais novidades em forma de surpresa entre os eleitos, com essa particularidade de Galeno ter ficado de fora após ter revelado que queria representar o Brasil em vez de Portugal. Nelson Semedo, João Mário, Toti Gomes, Diogo Leite e Bruma também entraram nas opções, sendo que alguns nomes como Pedro Neto, Pedro Gonçalves e Ricardo Horta ficaram de fora por questões físicas. Como o próprio Roberto Martínez explicou, a ideia passa por formar dois grupos para escalar 23/24 para cada um dos particulares.

A lista de 32 convocados de Roberto Martínez para os particulares com Suécia e Eslovénia

Guarda-redes (3): Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma) e José Sá (Wolverhampton)

Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma) e José Sá (Wolverhampton) Defesas (13): João Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Diogo Dalot (Manchester United), João Mário (FC Porto), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton), Diogo Leite (Union Berlim), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Bayern)

João Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Diogo Dalot (Manchester United), João Mário (FC Porto), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton), Diogo Leite (Union Berlim), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Bayern) Médios (8): João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), Otávio (Al Nassr), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City)

João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), Otávio (Al Nassr), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City) Avançados (8): Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (V. Guimarães), Francisco Trincão (Sporting), Bruma (Sp. Braga), João Félix (Barcelona), Rafael Leão (AC Milan), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Gonçalo Ramos (PSG)

Guarda-redes (3): Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma)

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma) Defesas (7): João Cancelo (Barcelona), João Mário (FC Porto), Raphael Guerreiro (Bayern), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Toti Gomes (Wolverhampton)

João Cancelo (Barcelona), João Mário (FC Porto), Raphael Guerreiro (Bayern), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Toti Gomes (Wolverhampton) Médios (8): João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City)

João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City) Avançados (6): Ricardo Horta (Sp. Braga), Bruma (Sp. Braga), João Félix (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG) e Diogo Jota (Liverpool)

Guarda-redes (3): Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá Defesas (11): João Cancelo, Diogo Dalot, Nelson Semedo, João Mário (FC Porto), Rúben Dias, Pepe, Gonçalo Inácio, António Silva, Toti Gomes, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro

João Cancelo, Diogo Dalot, Nelson Semedo, João Mário (FC Porto), Rúben Dias, Pepe, Gonçalo Inácio, António Silva, Toti Gomes, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro Médios (9): João Palhinha, Danilo Pereira, Rúben Neves, João Neves, João Mário (Benfica), Vitinha, Bruno Fernandes, Otávio e Bernardo Silva

João Palhinha, Danilo Pereira, Rúben Neves, João Neves, João Mário (Benfica), Vitinha, Bruno Fernandes, Otávio e Bernardo Silva Avançados (8): Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto, Ricardo Horta, Bruma, Gonçalo Ramos e Diogo Jota