Os residentes de Islington descobriram esta segunda-feira que tinham uma mensagem do artista Banksy num prédio desabitado deste bairro londrino. Usando como primeiro plano uma árvore cinzenta e despida, sem qualquer folha, o graffiti do ativista político tem como protagonista uma mulher, que com um pulverizador pinta de verde a parede atrás da árvore em Hornsey Road.

Durante algumas horas a pintura intrigou habitantes e especialistas? Seria ou não obra de Banksy? A imagem em tamanho real, inscrita no mural na noite deste domingo, lançou a especulação nos moradores e especialistas. É um “stencil clássico ao estilo de Banksy”, referiu o especialista James Peak ao programa Today da BBC Radio 4, citado pelo The Guardian sobre o mural do artista de rua. Os traços não enganam: “Tem as técnicas correctas. Tem uma mensagem interessante e fácil de entender, uma localização muito inteligente. E ressoa realmente no momento em que a vemos. E, com Banksy, o contexto é tudo”, diz.

Se quem conhece bem o trabalho de Banksy não teve dúvidas que era da sua autoria os outros ficaram a ter a certeza manhã desta segunda-feira: o artista confirmou-o na sua página de Instagram. Sem uma palavra, mostrando o antes e o depois daquela parede danificada.

Mistério resolvido, ainda subsistem dúvidas sobre o seu significado. Que ideia quer transmitir a representação? O que significa a cor verde? Peak argumenta que não é coincidência este mural surgir dois dias antes da primavera. “Agora é primavera e esta árvore devia estar a rebentar de folhas, mas Banksy deve ter passado de bicicleta e pensou no seu aspeto miserável”.

Mas não só. A mensagem conecta-se com a zona residencial a vários níveis. Uma das ligações com o local é a cor verde utilizada por Bansksy, que está presente na sinalização dos edifícios de habitação social, argumenta Peak. “Quando nos afastamos, parece que a árvore ganhou vida, mas de uma forma visivelmente falsa e sintética. Na minha opinião, parece-me que está morta. Mas, como sempre acontece com Banksy, nunca se sabe ao certo, até ele confessar e publicar no seu sítio Web”, diz.

Moradores referem que a obra lhes lembra o Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, celebrado recentemente, outras dizem que está relacionado com o parque natural da zona.

Além dos moradores o mural já atraiu várias personalidades, incluindo o político britânico, ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn que fez questão de se fotografar em frente ao mural e de partilhar a imagem na rede social X.

Banksy has come to Islington! What wonderful artwork, proving there is hope for our natural world everywhere. pic.twitter.com/Kxh3d8BsKj — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) March 18, 2024

O último trabalho conhecido do artista é datado de dezembro, quando pintou drones militares num sinal de stop em Peckham, também em Londres, que foram pouco depois roubados.

