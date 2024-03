Isabel Mendes Lopes, deputada do Livre eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa, será a líder parlamentar do partido, escolhida por unanimidade pelos seus colegas de bancada. O restante grupo parlamentar é formado por Rui Tavares, até agora deputado único e porta-voz do partido — que até ao momento não excluiu liderar a candidatura europeia do Livre — por Jorge Pinto, deputado eleito pelo Porto e por Paulo Muacho, deputado eleito por Setúbal.

Desde a eleição de Rui Tavares, em 2022, Isabel Mendes Lopes integrava o gabinete parlamentar do Livre na Assembleia da República. Segundo fonte do partido, é a “escolha natural” para liderar o grupo parlamentar na nova legislatura, tendo sido nos últimos anos o “braço direito” de Tavares. É descrita como “muito respeitada” dentro do Livre e como uma das pessoas que “melhor conhece o programa e propostas do partido”.

A nova parlamentar tem 42 anos, nasceu no Reino Unido e veio aos dois anos para Portugal. Vive atualmente em Lisboa. É licenciada em engenharia civil e tirou o mestrado em transportes e mobilidade, área em que tem feito o percurso profissional. Até 2022 trabalhava na Infraestruturas de Portugal. Está no Livre desde a sua fundação, em 2013, e fez parte do Grupo de Contacto do partido entre 2015 e 2022. Nas eleições autárquicas de 2021, Isabel Mendes Lopes foi eleita deputada municipal do Livre por Lisboa.

Nas eleições Legislativas de 10 de março, o partido conseguiu 199.890 votos, triplicando o número de votos em relação a 2022. Quadruplicou assim a representação parlamentar em relação ao resultado alcançado há dois anos.