A angariação de fundos do ex-presidente dos EUA Donald Trump aumentou no mês passado, mas a sua candidatura continua bem atrás da do presidente e candidato democrata, Joe Biden, em termos de receitas.

A campanha de Trump e o seu comité de ação política Save América — dois grupos fundamentais na sua operação política — reportaram ter angariado um total de 15,9 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de euros) em fevereiro, terminando o mês com mais de 37 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros) em caixa.

Isto representa um aumento em relação a janeiro, quando a candidatura republicana angariou apenas 13,8 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros).

Enquanto Trump venceu facilmente em fevereiro as primárias em Nevada e New Hampshire, as perspetivas de qualquer concorrente republicano o ultrapassar na corrida presidencial diminuíram significativamente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, estes números não impressionam o diretor de Comunicações da campanha de Biden, Michael Tyler.

“Se Donald Trump apresentasse estes números no The Apprentice [O Aprendiz], ele próprio se despediria”, ironizou Tyler, referindo-se a um popular concurso televisivo que o ex-presidente republicano protagonizou.

A candidatura de Biden anunciou que angariou 53 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de euros) no mês passado e terminou fevereiro com 155 milhões de dólares (cerca de 142 milhões de euros) em caixa.

Os números mensais reportados pelos dois comités de Trump são fundamentais para a sua operação de angariação de fundos, mas representam apenas uma parte do quadro completo, com outros comités programados para apresentar os números mais recentes apenas em abril.

Os números de fevereiro de Trump não incluíram qualquer angariação de fundos com o Comité Nacional Republicano.

No início deste mês, dias depois de a sua última grande opositora, a ex-embaixadora Nikki Haley, ter desistido das primárias republicanas, a direção de campanha de Trump assumiu o controle do partido, que estava com problemas de liquidez, e nomeou uma nova equipa de gestão.