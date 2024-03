O sueco Sven-Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica, há alguns meses diagnosticado com cancro terminal, regozijou-se esta-sexta-feira por cumprir o “sonho” de dirigir o Liverpool, no fim de semana num jogo de velhas glórias contra o Ajax.

“O meu pai era adepto do Liverpool e ainda é, pelo que o meu amor pelo clube vem daí”, explicou o técnico que orientou igualmente a seleção da Inglaterra, o Manchester City, Roma e Lazio.

Eriksson vai dirigir atletas como Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Djibril Cissé e Ryan Babel, num evento que contará igualmente com os lendários Ian Rush, John Barnes e John Aldridge.

“Na televisão era possível assistir a um jogo todos os sábados. Depois, em 1979 (quando era treinador do Gotemburgo), escrevi ao Liverpool e perguntei se poderia assistir a um treino. Eles responderam e convidaram-me. Vi um jogo e alguns treinos e tive a oportunidade de estar no balneário da equipa. Foi ótimo, fantástico”, recordou o sueco.

Quando soube da situação de cancro no pâncreas, o alemão Jürgen Klopp, treinador dos reds, decidiu convidar Eriksson para a festa do futebol que vai juntar velhas glórias do Liverpool e dos neerlandeses do Ajax.

“Estar neste jogo é um sonho e nunca poderia ter sonhado tanto. Quando era treinador sempre quis ir para o Liverpool, mas isso nunca aconteceu“, revelou Sven-Goran Eriksson, agora com 76 anos, “sortudo” pelo reconhecimento, já que “normalmente é preciso morrer para as pessoas dizerem o quão bom és”.