A Justiça espanhola ordenou a suspensão dos serviços do Telegram no país, depois de empresas de comunicação social se terem queixado de que a aplicação de mensagens permitia aos utilizadores carregarem os seus conteúdos sem autorização, segundo uma fonte judicial.

A utilização do Telegram em Espanha será temporariamente suspensa a partir de segunda-feira, após denúncia das empresas Atresmedia, EGEDA, Mediaset e Telefonica. O juiz Santiago Pedraz concordou com a decisão de bloquear os serviços do Telegram em Espanha enquanto as queixas estão a ser investigadas.

Perante a falta de resposta da aplicação, que não forneceu ao magistrado as informações solicitadas, o juiz considerou que precisava de mais tempo para analisar o caso. A responsabilidade de bloquear os serviços do Telegram caberá aos fornecedores de serviços de comunicação, segundo fonte judicial.

A aplicação já foi banida por diversas vezes em vários países. Em abril do ano passado, o Brasil baniu o serviço de mensagens por alegado incumprimento de decisões judiciais.

O Telegram é o quarto serviço de mensagens mais utilizado em Espanha, segundo a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e foi utilizado por quase 19% dos espanhóis inquiridos.