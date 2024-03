Aldeia requalificada, cartaz completo: Cem Soldos está pronta para o regresso do Bons Sons

Um dos principais momentos, e que serve para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, será o espetáculo Quis Saber Quem Sou, de Pedro Penim, produzido pelo Teatro Nacional D. Maria II. Trata-se de um concerto teatral que irá revisitar as canções da revolução e as suas palavras de ordem. Além disso, haverá uma exposição de fotografia dedicada ao 25 de Abril para conhecer na Casa Sem Tecto Amália. Outra atividade paralela é a Bicicleta Manifesta, que estará a circular pela aldeia a falar sobre liberdade. Vai convidar as famílias a criarem o seu próprio manifesto através de uma oficina de serigrafia itinerante.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Novidades por Cem Soldos

O novo largo de Cem Soldos foi inaugurado no passado fim de semana, de 23 e 24 de março. Permite uma zona mais aberta para os concertos do Bons Sons, mas também uma vivência comunitária reforçada durante todo o ano. Aliás, foi também dado início ao Projeto ao Largo, através do qual foram plantadas mais de 50 árvores, três latadas e um canteiro de grandes dimensões. A ideia é que a iniciativa continue a ter vida, com novos canteiros a serem construídos pela população local em oficinas comunitárias. Foram também inaugurados uma série de percursos pedestres.

Outra das obras de requalificação efetuadas foi em frente da Igreja de São Sebastião. É ali, sobre o novo pavimento da rua, que se vai realizar a programação do Palco ao Adro, onde acontecerão as arruadas da Fanfarra Káustica, do Coro das Mulheres da Fábrica e das performances de dança com curadoria da Materiais Diversos. Krump Session, de Dougie Knight, é uma enérgica atuação coletiva que evoca a subcultura urbana ligada ao hip hop; KdeiraZ é o resultado de uma residência artística em Minde, realizada com crianças e promovida pela artista brasileira radicada em Portugal Natália Mendonça.