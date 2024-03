As ações da empresa Trump Media & Technology Group, que controla a rede social Truth Social, começaram a sessão com um disparo acima de 40%. Foi a primeira vez em que os títulos negociaram com o ticker DJT, as iniciais do ex-Presidente dos EUA.

A mudança surge depois de, na semana passada, ter sido aprovada a fusão da empresa de Trump com a Digital World Acquisition, que já era cotada em bolsa. O ticker que representa o nome Donald J. Trump foi o mesmo escolhido pelo empresário em 1995, quando a empresa de hotéis e casinos entrou em bolsa (saiu nove anos mais tarde).

As ações da Trump Media & Technology Group abriram a subir mais de 40%, nos 70,90 dólares, mas chegaram a registar um disparo acima de 50%, alcançando os 79,38 dólares. Estiveram suspensas durante alguns minutos na abertura devido à elevada volatilidade. Em pouco mais de dez minutos, entre as 9h40 e as 9h50 (hora de Nova Iorque), 13h30 e 13h50 em Lisboa, foram negociadas mais de 6,5 milhões de ações da Trump Media, nota a CNBC.

Por volta das 16h30 horas (hora de Lisboa), as ações ainda continuavam no verde, a negociar 38,04% acima do fecho da sessão anterior, nos 68,9 dólares. Na segunda-feira, os títulos da então Digital World Acquisition fecharam nos 49,95 dólares.

Neste momento, a empresa de media de Donald Trump tem um valor de mercado de 6,77 mil milhões de dólares.