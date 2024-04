Ao contrário do que aconteceu em Alvalade, o Benfica jogou bem. Ao contrário do que aconteceu no Dragão, o Benfica jogou bem. Ao contrário do que aconteceu em Alvalade e no Dragão, o Benfica não perdeu. Mas pareceu. Os encarnados causaram muitas dificuldades ao Sporting, ficaram a um golo de um prolongamento e empataram — mas caíram na meia-final da Taça de Portugal e falharam o Jamor.

Com esta eliminação, o Benfica vai desde já alargar o jejum na Taça de Portugal, já que a última vez que conquistou o troféu foi já em 2017 — e a única na última década. Na zona de entrevistas rápidas, depois de ter confrontado a equipa de arbitragem após o apito final, Roger Schmidt defendeu que os encarnados realizaram uma boa exibição e que mereciam ter superado a eliminatória.

“Penso que jogámos um bom jogo, um dos melhores jogos que fizemos desde que estou aqui, penso que merecíamos ter ganhado. Criámos muitas oportunidades, boas, falhámos demasiado. Não fomos muito eficazes, mas da maneira como jogámos e ganhámos a bola, em momentos de transição, defesa e ataque, foi ao mais alto nível e perante um adversário muito forte. O Sporting vai à final porque foi muito eficaz nos dois jogos. Em última análise isso fez a diferença e também não tivemos sorte com as decisões do árbitro”, começou por dizer.

Benfica eliminado da Taça ????????: os encarnados vão, assim, aumentar o jejum de títulos na prova – a última vez que conquistaram o troféu foi em 2017 pic.twitter.com/WnUnPc1EBp — Playmaker (@playmaker_PT) April 2, 2024

Mais à frente, o treinador encarnado alargou as críticas à arbitragem. “Eu não quero ser aquele que se está sempre a queixar dos árbitros. Todos viram o que se passou no relvado, as decisões não foram equilibradas. Mas não sei. O árbitro no primeiro jogo foi o quarto árbitro… No sábado logo veremos”, acrescentou, antes de agradecer o apoio dos adeptos no final da partida e apesar da eliminação.

“Foi uma mensagem clara. Estavam orgulhosos do desempenho da equipa, da atitude, da mentalidade. Jogámos muito bem na primeira parte. Eles marcaram a abrir a segunda parte, mas acreditámos sempre e mostrámos estar ao melhor nível. É pena não estarmos na final”, terminou, deixando a ideia de que “o próximo jogo é sempre mais importante” na antevisão do dérbi do próximo sábado.