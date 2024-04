Portugal e um palco para a "Luta Armada"

Isabel do Carmo conheceu Carlos Antunes em Paris e rapidamente perceberam que existia entre eles uma afinidade política. O ano era 1970. Ela concluía um estágio em medicina e ele estava na clandestinidade, já depois de ter saído de Portugal e de ter entrado em cisão com o Partido Comunista Português (PCP), devido a divergências com Álvaro Cunhal. É esse encontro que está na origem das Brigadas Revolucionárias (BR), organização que ao longo dessa década – mais tarde deu origem ao Partido Revolucionário do Proletariado (PRP) – realizou uma série de operações focadas no derrube do regime. Entre muitas outras organizações que surgiram antes e depois do 25 de abril, traça-se uma história de décadas de luta contra a opressão e de ativismo político. É a este universo que regressamos agora em Luta Armada, a nova criação da companhia Hotel Europa, com estreia marcada para esta quinta-feira, dia 4 de abril, no espaço da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC), em Lisboa, onde ficará em cena até dia 14 do mesmo mês, no âmbito do ciclo Abril Abriu, do Teatro Nacional D. Maria II.

A criação de André Amálio e Tereza Havlíčková – em linha com outras criações da Hotel Europa – continua a investigação da companhia sobre o passado recente de Portugal, analisando os projetos políticos que recorreram a ações violentas como forma de luta. Neste caso, através de um espetáculo de teatro documental multidisciplinar que reflete sobre as ações de grupos ao longo de um período de transição revolucionária, entre os que viam na luta armada a única forma de acabar com o fascismo e o colonialismo português, como a LUAR, as BR e a ARA; os grupos de extrema-direita que ficaram conhecidos como redes bombistas e que atuaram no período do PREC, entre 1974 e 1975, tais como o ELP, MDLP e o Movimento Maria da Fonte; os movimentos independentistas dos Açores e da Madeira, que optaram por ações violentas, como é o caso da FLA e da FLAMA; e ainda os que, pós-1980, como é o caso das FP-25, lutaram por uma ideia de extrema-esquerda.

O espetáculo com interpretação de André Amálio, Mara Nunes, Mariana Sardinha, Maurícia Barreira-Neves, Mblango e Paulo Quedas, recupera memórias e vestígios marcantes para entender um período decisivo na história recente do país – sobretudo agora, volvidos 50 anos da revolução portuguesa. A polarização do sistema político na atualidade, a ascensão da extrema-direita um pouco por toda a Europa, mas também a disseminação de discursos de ódio, marcados pela violência, servem de argumentos para a companhia que, não só quer dar a conhecer este período, como não quer que caiam no esquecimento algumas das lutas e das personalidades que tomaram o seu protagonismo. “Dada a recente transformação do panorama político português, muitos destes temas têm eco mais do que nunca. Por outro lado, tínhamos esta vontade de trabalhar sobre os grupos que já antes do 25 de Abril estavam a fazer ações armadas. Tudo isto está esquecido ou é pouco falado e achamos que era importante voltarmos a esta temática”, diz ao Observador o encenador.