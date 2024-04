Esta terça-feira olhamos para a apresentação do livro “Identidade e Família” feita por Pedro Passos Coelho. O livro reúne depoimentos de 22 personalidades bem conhecidas da vida pública e política, chegou às livrarias há sensivelmente um mês, mas foi a escolha de Pedro Passos Coelho para a sua apresentação pública que ontem suscitou uma onde de sobressaltos e indignações. Aqui, na Rádio Observador, a deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, chamou mesmo “chalupas” aos seus autores e jornais que designaram os autores como sendo da “direita mais conservadora” e o livro como uma espécie de “manifesto anti-progressista”. No lançamento acabou também por se falar do Chega e de entendimentos com o Chega, o tema do livro, a família tradicional, acabou por ser, também ontem, o tema de mais um documento orientador do Papa Francisco, pelo que no Contra-Corrente queremos saber do que é que se fala mesmo neste livro. Será que há mesmo uma guerra cultural em curso, como alguns dizem?

