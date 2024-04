O novo Governo quer “colocar as pessoas no centro da transição energética – as famílias e as empresas – fazendo com que os ganhos ambientais deste processo sejam acompanhados por benefícios efetivos para os cidadãos e a economia”.

Rever planos na área das alterações climáticas, baixar o défice tarifário da eletricidade, mas com preços abaixo da média da União Europeia, e acelerar a instalação energias renováveis são linhas fortes para um Ministério do Ambiente onde a energia ganha força e se anuncia “uma nova política e uma nova governação”, mas sem enunciar ruturas evidentes com o legado do anterior Executivo.

Numa pasta que tem como protagonista a ex-eurodeputada Maria Graça de Carvalho, que foi uma das responsáveis pela reforma do mercado europeu de eletricidade concluída no final de 2023, é dada a prioridade à aplicação desta reforma em Portugal. Com ela virá a estabilização das regras de mercados de longo prazo de compra de venda de energia, mas também se quer “alinhar o âmbito do mercado regulado com as práticas europeias”.

Num país em que as tarifas reguladas da eletricidade e do gás ainda têm mais de um milhão de consumidores, realidade que é apontada pelas empresas de comercialização como concorrência injusta, as propostas para este mercado parecem apontar para uma redução do peso atual dos mercados protegidos, reduzindo-o a papel de backup para os consumidores sem acesso ou quando é necessário garantir a estabilidade económica.

No mesmo sentido, defende-se os preços mais baixos e a redução da dívida tarifária (que aumentou o ano passado) por via de uma maior concorrência e removendo as barreiras de entrada de novos operadores ou de transição entre fornecedores.

O programa do Governo quer rever o Plano Nacional de Energia e Clima para estabelecer “um novo referencial político”, e pretende criar condições para uma concretização mais rápida e efetiva dos projetos de energias renováveis. Além da estabilidade regulatória para estes investimentos, é ainda intenção de modernizar o regime de avaliação de impacte ambiental e criar um portal único de licenciamento que garanta a transparência dos processos.

E, ainda na energia, promete-se mexer no quadro jurídico e regulamentar dos planos de investimento nas redes energéticas para os tornar mais eficazes e cumprir os compromissos de interligações com Espanha e França assinados pelo Governo de António Costa onde se inclui o corredor verde de hidrogénio. O armazenamento de energia merece uma atenção especial com a criação de uma estratégia nacional até 2026.

Para o Fundo Ambiental, que enquanto oposição o PSD chegou a apelidar de “saco azul” do ambiente, o plano é rever e reforçar critérios de afetação de regras, controlo e avaliação dos resultados, mas remetendo para as conclusões e recomendações da auditoria do Tribunal de Contas que está em curso.

Outra área a reformar é a da estratégia e gestão para o setor dos resíduos onde é preciso “recuperar” da situação de “incumprimento generalizado de metas” europeias.

O combate às perdas de água e a aceleração dos programas de eficiência hídrica são prioridades, com foco para o Algarve e Alentejo. Pretende-se ainda assegurar que parques e reservas tenham diretores executivos, avaliar estratégia para a biodiversidade e elaborar plano nacional de restauro da natureza e de proteção da costa. Fica também a ideia de dar “impulso à reforma da fiscalidade verde”, sem especificar medidas.