A circulação de trânsito na Calçada de Carriche, em Lisboa, vai estar condicionada entre segunda e terça-feira, no sentido Odivelas-Lisboa, devido a trabalhos na via, avisou a entidade responsável pela obra.

Os trabalhos estão relacionados com a empreitada de reabilitação da conduta Telheiras-Calçada de Carriche, “que compreende a total substituição de uma das principais condutas no abastecimento de água à cidade de Lisboa“, indicou a EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, responsável pelo abastecimento de água na capital.

Em comunicado, a EPAL informou que na próxima segunda-feira, 15 de abril, terão início os trabalhos de pintura da sinalização horizontal na faixa de rodagem, na Calçada de Carriche e Avenida Padre Cruz, o que causará condicionamentos no trânsito no sentido Odivelas-Lisboa entre o Senhor Roubado e a Avenida Rainha Dona Amélia.

Prevê-se que este condicionamento de trânsito se prolongue até terça-feira, 16 de abril, dia em que se estima que os trabalhos na via fiquem concluídos, adiantou a mesma fonte.

A empreitada de reabilitação da conduta Telheiras-Calçada de Carriche resulta de um investimento total de 4,7 milhões de euros, com o objetivo de, segundo a EPAL, reforçar a fiabilidade do sistema de abastecimento de água.

No âmbito do condicionamento à circulação de trânsito na Calçada de Carriche, a EPAL pede recomenda que, “sempre que possível, sejam utilizadas vias alternativas no acesso à cidade de Lisboa”, dando como exemplos a CRIL [Circular Regional Interior de Lisboa ou Itinerário Complementar IC17] ou o Túnel do Grilo em direção ao Eixo Norte-Sul para os automobilistas que vêm da A8 – autoestrada do Oeste.