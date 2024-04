A proposta do PS para o IRS tem o mesmo impacto orçamental, de 348 milhões de euros, do que aquela foi apresentada pelo Governo, o que muda é a redistribuição. Esta manhã, numa conferência de imprensa, Alexandra Leitão, líder parlamentar socialista, comprometeu-se com uma “maior redistribuição” e um “alívio maior” para os rendimentos mais baixos, com o mesmo dinheiro. As propostas fiscais vão a votos esta quarta-feira e o PS mostra-se aberto a uma negociação parlamentar.

“O que encontrarão no projeto de lei é uma maior redistribuição, é um alívio maior para os rendimentos entre mil e os 1.500 euros”, disse aos jornalistas Alexandra Leitão, que detalhou que o que o PS propõe é dentro “da mesma margem orçamental”. A AD contabilizou um impacto de 348 milhões de euros com a sua proposta e o PS mantém o mesmo valor, usando isso mesmo como argumento para afirmar ser um “partido responsável” . No entanto, garante que a sua iniciativa legislativa “tem mais justiça fiscal, é mais redistributiva e chega a mais gente”.

Em comparação com a proposta do Governo, que diminui todas as taxas até ao 8º escalão, a do PS quer uma redução de taxas (entre 0,5 e 1 ponto percentual) a incidir entre o 2º e o 4º escalões. A partir do sexto escalão, a proposta socialista mantém taxas e desce os limites de rendimento de cada escalão.

Quanto ao sentido de voto dos socialistas na proposta da AD, Alexandra Leitão não entrega o jogo e disse apenas também o PS tem a “expectativa” de que o seu projeto possa vir a ser viabilizado. “Estamos disponíveis para o debate parlamentar”, disse sem querer adiantar o que farão esta quarta-feira no momento da votação, mas deixando a porta aberta a uma negociação na especialidade.

O PS mantém as críticas ao Governo, que acusa de “aproveitar em 80%” a descida do Governo anterior e ainda de “aproveitamento voluntário de uma ambiguidade que estava no Programa da AD”. “É um defraudar das expectativas” criadas na campanha eleitoral sobre “o âmbito e a amplitude do alívio fiscal”, considerou Alexandra Leitão na conferência de imprensa.