Em atualização

A Operação Marquês tem um novo imbróglio jurídico — e desta vez não foi causado por José Sócrates. Uma das decisões centrais tomadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa prendeu-se com a anulação da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa. Estavam apenas em causa três crimes de branqueamento de documento e de falsificação de documento e a decisão nada implica com outra decisão da Relação de Lisboa de janeiro de pronunciar José Sócrates e outros arguidos da Operação Marquês para julgamento porque são crimes e factos diferentes.

A Relação de Lisboa decidiu então que o Tribunal Central de Instrução Criminal teria que proferir uma nova decisão instrutória. O problema é que a atual titular do Juízo 2 do Ticão, a juíza Sofia Marinho Peres, recusa-se a proferir tal decisão porque diz que o o seu colega Ivo Rosa é que o juiz natural do processo.

Problema? Não só Ivo Rosa foi promovido a juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa como ainda continua de baixa.