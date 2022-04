6 opiniões rápidas sobre o primeiro Orçamento em maioria absoluta

O novo Orçamento de Estado (OE) para 2022 assenta, em larga medida, na proposta apresentada por João Leão e cujo chumbo parlamentar ditou o fim da legislatura. Apesar da semelhança com a proposta anterior, que se compreende por ser um governo com o mesmo primeiro-ministro e pela impossibilidade técnica de redesenhar um orçamento muito diferente em tão pouco tempo, há algumas especificidades que gostaria de realçar e que vão para além da incorporação de um cenário macro mais próximo da realidade que agora se pode antecipar para 2022.

Em primeiro lugar, nota-se, desde logo, que se trata de um governo de maioria absoluta em que o Governo já não tem pudor em referir ab initio que o exercício é pautado por princípios de rigor financeiro. Ou, pelo menos, pela interpretação habitual desse rigor, enfatizando o objetivo de um défice abaixo dos 2% do PIB, mesmo numa altura em que as circunstâncias excecionais que temos vivido e estamos a viver poderiam servir de base a uma política orçamental mais relapsa. Ainda bem que assim é, mas é uma diferença que reflete a dispensa de acordos com os partidos despesistas da esquerda radical lusa. Na verdade, o OE prevê que Portugal retome a obtenção de um saldo primário positivo, que se fixará nos 0,3%, e a redução da dívida pública deverá chegar a 6,7 pontos percentuais em 2022.

Do lado da Despesa, apresenta uma queda da despesa corrente de 44,4 para 41,7 por cento do PIB, aumentando a despesa de capital de 3,8 por cento para 4,9 por cento do PIB, sendo que a Formação Bruta de Capital Fixo cresce 0,7 p.p., de 2,5 para 3,2. Esperaremos, assim, uma (ainda) maior contenção na atividade corrente, sendo interessante ver como evoluiu a já muito depauperada qualidade de vários serviços. Já quanto ao investimento há um passo na direção certa, ainda que muito modesto, sendo importante verificar se teremos, ou não, os desvios significativos entre orçamentação e execução, que caracterizaram a estratégia orçamental de Centeno e Leão. De realçar, ainda, que o investimento estruturante previsto é de apenas 1997 milhões de euros, ou seja, uns ínfimos 0,08% do PIB.

A política fiscal mantém-se praticamente igual ao anunciado em Outubro, com pequenos ajustamentos para o novo cenário económico e com as medidas excecionais de combate aos impactos do choque da guerra nos mercados energéticos, nomeadamente, de modo temporário, em sede de ISP. Teremos uma maior progressividade em sede de IRS, melhorando o esforço fiscal de alguns, mas penalizando os escalões mais elevados que, na verdade, não correspondem a níveis de rendimento muito altos, quer em termos absolutos, quer relativos. Mais famílias ficam de fora do pagamento de IRS, concentrando ainda mais o esforço num número mais pequeno de agregados. Expectável num governo de esquerda.

O principal problema deste orçamento prende-se com os tempos que vivemos e algumas das hipóteses que são feitas e lhe servem de base. É certo que ninguém sabe qual o desfecho da guerra e quando ocorrerá e por isso é pouco interessante conjeturar-se sobre a hipótese de um menor crescimento caso a disrupção se mantenha por muito tempo ou ocorra uma escalada do conflito. Mais do que a questão do crescimento, tenho dúvidas sobre as hipóteses quanto à inflação. O governo defende-se com algumas declarações do BCE sobre o caráter temporário do fenómeno, ainda que Lagarde e colegas tenham vindo a rever posições após a extraordinária declaração de dezembro sobre a segurança quanto ao caráter conjuntural da inflação.

Não é esta a opinião de muitos dos principais académicos (com relevância na opinião internacional) e de várias instituições, nem os dados permitem inferir que se trata de um fenómeno passageiro. Pelo contrário, já antes de 24 de fevereiro tinha a perceção de se tratar muito provavelmente do início de um ciclo de inflação, que poderia estender-se por alguns anos. Os factos mais recentes só vieram tornar mais provável este cenário. Ora, tal terá implicações na política monetária do BCE (que, presumo, continuará ainda assim “atrás da curva”), ajudará a arrecadar valores mais elevados de alguns impostos, mas, tendo eu razão, tornará difícil a vida dos mais pobres com rendimentos com origem no Estado, pois o aumento não chega a 1%. Percebo os argumentos do Governo para não seguir uma política de rendimentos que ajude a ancorar (ainda mais) a inflação. Mas deverá contar com um cenário mais prolongado do que aquele que subjaz ao orçamento. Os seus antigos aliados não deixarão de recordar o governo deste facto à medida que o ano for avançando.

Fernando Alexandre. Desilusão, com contas certas