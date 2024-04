A nova orgânica do Governo. Juventude separada do Desporto, fundos concentrados, Europa no MNE e transportes urbanos em superministério

Os conhecimentos do ministro Paulo Rangel em política europeia tornam natural que seja ele a tutelar a pasta. Rangel é também o número dois de um Governo em que apenas ele e Joaquim Miranda Sarmento são ministros de Estado, o que coloca ambos, formalmente e em termos protocolares, acima dos outros na hierarquia. Quando Luís Montenegro for de férias não é, no entanto, líquido que seja um destes a assumir as funções, já que a Constituição diz que o primeiro-ministro pode escolher qualquer outro ministro para o substituir — a menos que exista um vice-primeiro-ministro, o que não é o caso.

Ainda sobre saídas de São Bento, a secretaria de Estado da Modernização Administrativa vai ficar a cargo de um ministério que é criado de novo, o da Juventude e da Modernização, tutelado por Margarida Balseiro Lopes. Mas a Administração Pública ficará, no entanto, com Miranda Sarmento no Ministério das Finanças.

Na atual composição do Governo PS, a Juventude dependia do ministério dos Assuntos Parlamentares, tal como o Desporto — que também será alvo de uma inovação orgânica e deixa de estar no mesmo ministério que a Juventude. A secretaria de Estado do Desporto vai depender, como até aqui, dos Assuntos Parlamentares, a cargo do ministro Pedro Duarte.

António Leitão Amaro será o ministro da Presidência, ficando com a casa das máquinas do Governo. No entanto, os fundos europeus, que eram da responsabilidade da ministra Mariana Vieira da Silva, e da ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, passam para as mãos de Manuel Castro Almeida. O próprio vai liderar uma tutela que representa uma alteração orgânica: ministro Adjunto e da Coesão. As Autarquias Locais devem ficar igualmente com Castro Almeida.

Mobilidade no ‘superministério’ de Pinto Luz, Ensino Superior absorvido pela Educação