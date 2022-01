"A porta está aberta, agora alcancem as estrelas”: quem é Michaela Jaé Rodriguez, a primeira atriz trans a ganhar um Globo de Ouro

Aos 14 disse aos pais que era bissexual e o apoio que lhe deram de imediato não mudou desde então. Envolveu-se no mundo da dança da comunidade LGBTQ+ latina e afro-americana, conhecida como ball culture ou drag ball culture. Inscreveu-se numa faculdade em Boston e quando teve de decidir que nome artístico queria usar, escolheu as iniciais MJ. Primeiro porque foi buscá-las a Michaela e a Jaé (Michaela Antonia Jaé Rodriguez); segundo, porque adorava bandas desenhadas e universos de super-heróis e ficou fascinada com a personagem Mary Jane “MJ” Watson, nos comics da Marvel.

Desde 2021 que pede que usem o seu nome completo, Michaela Jaé Rodriguez. “Chamam-me MJ desde criança, por causa do ‘Homem-Aranha’, mas nesta fase da minha vida, ao tornar-me uma mulher adulta, preciso que as pessoas vejam quem está por detrás da Mj”, disse na edição de 17 de novembro da revista The Hollywood Reporter.

Em maio do mesmo ano já tinha explicado a uma publicação de Nova Jérsia, a NJ, que os seus objetivos iam muito além de um reconhecimento pessoal. “As pessoas estão finalmente a ver a Michaela Jaé como ela realmente é. A MJ amadureceu muito. Transformou-se numa mulher afro-latina forte que continua a lutar contra a corrente para que muitas mulheres trans não sejam rotuladas ou colocadas nesta caixa de como é suposto que atuem, quer seja no mundo ou num ecrã de televisão.”

Da transição à explosão com “Pose”

Enquanto estava na faculdade, conseguiu o papel de Angel Dumott no musical “Rent”, um desejo que tinha desde que vira o filme de 2005. A prestação valeu-lhe um prémio em 2011, o Clive Barnes (criado em homenagem ao crítico de teatro inglês com o mesmo nome). O reconhecimento estava lá mas, pessoalmente, Michaela sabia que estava incompleta.

[o trailer de “Pose”:]

“Todas as vezes em que saía pela porta do palco, sentia que faltava uma parte de mim. Desejava que eles [a produção] me vissem como a personagem que estava naquele palco. O cabelo dela [e as roupas]… apenas a viver. E eu não conseguia. Não estou a dizer que a companhia me fez sentir assim. Eu é que me retraía porque sentia que precisava de me encaixar num molde que as pessoas queriam ver”, recordou à revista Playbill em 2016.

Um ano depois, em 2012, quando a produção chegou ao fim, decidiu começar a transição para se tornar mulher. O processo foi longo e durante esse período afastou-se das redes sociais e apenas aceitou pequenas participações em televisão, nas séries “Nurse Jackie”, “The Carrie Diaries” e “Luke Cage”. Nesta última, uma produção da Netflix, já se mostrava como uma atriz transgénero e, em 2016, disse aos seus agentes que não voltaria a fazer audições para papéis masculinos.

“Sempre me senti a mesma pessoa. […] Nunca houve realmente nenhuma mudança, havia apenas uma evolução que tinha de acontecer. Havia um aprimoramento que tinha de acontecer — aprimoramento mental, aprimoramento físico, essas coisas — mas era especificamente para mim, precisava de tempo para mim. Não podia mostrar isso ao público ainda”, contou à revista Playbill.