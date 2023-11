Para o realizador britânico Ken Loach, política e cinema são palavras que vivem na mesma casa. Militante pelas histórias daqueles que diz serem “os que mais sofrem no Reino Unido com as crises e decisões políticas”, dirige ficções que têm tanto de palpável que, em tantas ocasiões, se confundem com o real. Imigração, desemprego e feridas abertas por governos que acusa uma e outra vez são, por excelência, as temáticas prediletas do realizador, dono de uma criatividade ideológica que nunca escondeu.

Nem no início, nem, agora, no sempre duvidoso mas presumível fim de uma carreira que andou à procura da humanidade no meio do desespero. A que passou pelo bullying, a tragédia e uma espécie de redenção em “Os Dois Indomáveis (1969); que filmou a família, a religião e um particular sentido de dever paternal em “Chuva de Pedras” (1993); que mergulhou na oposição Irlanda-Reino Unido em “Brisa de Mudança”; que seria aclamado em 2016 com “Eu, Daniel Blake”.

Aos 87 anos, Loach resolveu fazer mais um filme, aquele que será o último (será mesmo?), uma longa-metragem sobre o que une e distancia uma pequena comunidade britânica de imigrantes sírios. The Old Oak revela-nos uma vila do nordeste de Inglaterra onde a classe operária vive das memórias de uma mina de carvão no centro, a mesma que comunidade que se vê surpreendida pela chegada de um autocarro cheio de famílias sírias, mulheres e filhos/as, no decorrer de 2016. Estreia-se esta quinta-feira nas salas portuguesas, mas antes o cineasta participou numa conversa, via Zoom, no cinema Nimas, em Lisboa, a propósito do festival LEFFEST.

