Quando a telenovela Gabriela estreou em Portugal, em maio de 1977, a “Nova Gente” existia há pouco mais de oito meses mas já dava cartas na imprensa portuguesa, onde até então ninguém tinha ousado fundar uma revista de sociedade. Ainda no rescaldo do 25 de Abril, as pessoas começavam, a medo, a abrir as portas de casa à publicação, a arriscar desvendar festas e a ostentar vestidos. Mas havia um campeonato em que a “Nova Gente” não conseguia competir: a “Tele Semana”, revista que em 1979 viria a ser substituída pela “TV Guia” e resumia a programação semanal dos canais da RTP, era a única a deter o exclusivo dos resumos da novela, que na altura trazia os portugueses colados ao ecrã.

Como toda a gente queria saber o que ia acontecer nos próximos episódios, Jacques Rodrigues, o homem recém-chegado de Angola que tinha criado a “Nova Gente” a partir de uma garagem escura em Queluz, decidiu que ia dar aos leitores aquilo que eles queriam. “E a única maneira de o fazer era roubar os resumos ou ir desviá-los ao Brasil”, recorda ao Observador, 46 anos depois, Abel Dias, fotógrafo e colaborador da revista desde o primeiro dia e ao longo dos 17 anos seguintes.

