Tempo, espaço e uma linha de pensamento que não está suficientemente refletida nas atuais candidaturas. Com as eleições da Iniciativa Liberal marcadas para janeiro (e não dezembro, como estava previsto) os interessados em apresentar listas aos vários órgãos do partido ganham quase dois meses para se juntar à corrida em que Rui Rocha e Carla Castro são já protagonistas. Mas quem se pode chegar à frente para concorrer contra os nomes já apresentados e que força podem conseguir?

Os dois candidatos que estão na corrida para suceder a João Cotrim Figueiredo têm uma vida mais facilitada do que qualquer membro-base que pondere candidatar-se: são deputados (os membros do partido com maior visibilidade a nível nacional), faziam parte da atual Comissão Executiva e têm assento por inerência no Conselho Nacional.

Por outro lado, o aparecimento de mais do que uma candidatura neste contexto reflete a existência de uma (já anunciada) divisão dentro do partido. Se o avanço de Rui Rocha representa uma linha de continuidade com João Cotrim Figueiredo (desde logo pelo apoio imediato), a de Carla Castro está a ser vista como uma rutura com essa mesma corrente — ainda que a grande diferença entre os dois esteja na gestão interna do partido.

