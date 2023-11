Os problemas não desapareceram quando, à meia noite do dia 29 de outubro, se extinguiu oficialmente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) — processo que se arrastou durante vários anos e chegou a ser adiado por duas vezes pelo governo –, mas as dificuldades do processo de transição para a nova realidade variam, dependendo de quem conta a história.

Mais de duas semanas depois de o SEF ter saído de cena, dando lugar à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e repartindo competências por sete organismos, continuam a somar-se relatos de uma “reestruturação mal feita” e da qual resultaram novos problemas com que os herdeiros das suas funções têm de lidar diariamente: há falta de efetivos nos postos de controlo de fronteiras; a formação é insuficiente e deveria ser “contínua”; falta apoio para assegurar funções; e há problemas na cadeia hierárquica.

Do lado dos inspetores do SEF, que agora transitaram para a Polícia Judiciária, o sentimento é de que pouco mudou, com o sindicato que os representa a denunciar que continuam a assegurar, em grande parte, o controlo das fronteiras, competência que passou para a alçada da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR). “É completamente contrário à lei”, denuncia o presidente do sindicato, Rui Paiva, em declarações ao Observador, afirmando que ainda há um uso “massivo” dos agora elementos da PJ nestas missões.

