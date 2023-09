Não há retratos de António Costa nas paredes da sede do PS/Madeira (em 2015 foi polémica a manutenção de um retrato de António José Seguro após o atual secretário-geral já exercer funções há meses), mas na sala do líder regional socialista, onde decorreu a entrevista ao Observador, há um quadro de Mário Soares. As regionais da Madeira foram a única eleição que o histórico fundador nunca conseguiu ver o PS vencer. Já para António Costa a Madeira é assumidamente uma “obsessão“, que escapou por pouco em 2019. Depois de Paulo Cafôfo roubar a maioria ao PSD/Madeira, desta vez é um rosto mais desconhecido, Sérgio Gonçalves, o candidato do PS que tenta uma tarefa quase impossível: liderar o governo regional, que há quase meio século está nas mãos do PSD.

Pelas sondagens, já estaria perdido, mas na sede regional socialista acredita-se que os estudos de opinião são “martelados”. Sérgio Gonçalves, que agora tem a missão de corresponder à obsessão de Costa, ataca Miguel Albuquerque, que acusa de ter enriquecido depois de ter chegado à Quinta Vigia. Em entrevista ao Observador, na sede no Funchal, o líder do PS/Madeira acusou os governos PSD (de Jardim e Albuquerque) de gastos de 900 milhões de euros em obras desnecessárias. Além disso, desconfia que o PSD se possa unir ao Chega para manter o poder, caso disso necessite. O socialista desvaloriza ainda as suspeitas de corrupção que pendem sobre o antecessor, Paulo Cafôfo. E admite coligar-se com todos (incluindo a IL) à exceção de PSD, CDS e Chega.

Quanto à falta de notoriedade, o candidato do PS/Madeira garante que os madeirenses o conseguem identificar nas ruas, mas um pequeno teste — feito pelo Observador e que pode ser lido no fim desta entrevista — mostra que, pelo menos pela amostra, a notoriedade pública não é o forte de Sérgio Gonçalves.

