Ana Zanatti, Eládio Clímaco e a história de um concurso de locutores de televisão com 50 anos

É o ano do ataque terrorista nos Jogos Olímpicos de Munique, com a morte de nove atletas israelitas. Nos EUA, dois repórteres do Washington Post revelam o escândalo Watergate, que levará à demissão do presidente Nixon, enquanto as salas de cinema se enchem para ver “O Padrinho”, de Francis Ford Coppola, e os humores do grande público se animam com a estreia de “Garganta Funda”.

Em Portugal, Marcello Caetano chefia o Governo desde há quatro anos e mais de 30% das pessoas trabalham na agricultura. As remessas dos emigrantes e as receitas do turismo dão uma certa prosperidade ao País — como registou em 2009 a História de Portugal de Rui Ramos. No verão o presidente Américo Thomaz é eleito para um terceiro e último mandato. Em dezembro dá-se o Massacre de Wiriyamu, em Moçambique, quando soldados portugueses dizimam centenas de civis, ao mesmo tempo que na capital da metrópole tem lugar um dos mais conhecidos episódios de contestação à Guerra Colonial, com a Vigília da Capela do Rato.