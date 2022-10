Copo meio cheio ou copo meio vazio. Nas primeiras dez sondagens realizadas desde que foi eleito líder do PSD, Luís Montenegro não tem números muito diferentes dos de Rui Rio, conseguindo uma média de 26,25% nas intenções de voto – nas legislativas, o partido teve 27,67%. Em contrapartida, Montenegro já conseguiu por duas vezes bater a barreira dos 30% e está definitivamente a encurtar a diferença para António Costa, dois objetivos que Rui Rio nunca atingiu nas primeiras dez sondagens que teve enquanto líder eleito.

Os desempenhos do presidente social-democrata não convencem todos no partido. “Para quem falava tanto de más sondagens, deviam reconhecer o problema: mesmo com o PS que a cair, o PSD não está arrancar”, diz ao Observador um antigo general do rioísmo. Entre os mais próximos de Montenegro, a ordem é para desvalorizar: “Entre a saída de Rui Rio e a eleição do novo líder, o PSD não existiu. Esse prolongar foi muito nefasto. Tivemos de começar a trabalhar daí”, nota um destacado dirigente social-democrata.

“Nem sequer seria muito bom estarmos agora com grandes sondagens. Para o voto estar verdadeiramente fidelizado, o processo deve ser gradual. O contrário seria um epifenómeno”, acrescenta fonte do núcleo duro de Luís Montenegro.

