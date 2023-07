Em atualização

Sabem os banhistas da praia de São Torpes que as águas ficaram mais frias quando a maior central termoelétrica do país parou de funcionar. As águas de arrefecimento da central de Sines deixaram de ser largadas no mar e as correntes frias que alternavam com as quentes passaram a ser as únicas a dominar no local. Se isto chega para aborrecer os banhistas, imagine que impacto poderia ter no globo se as correntes quentes do oceano Atlântico também parassem. Ou melhor, que impacto vai ter, porque é quase certo que esta circulação de água quente do sul para o norte tem os dias contados.

Quantos dias exatamente é que se torna a grande questão. Susanne Ditlevsen e Peter Ditlevsen, investigadores da Universidade de Copenhaga (Dinamarca), acham que a circulação meridional do Atlântico (AMOC) pode colapsar algures entre o ano 2025 e 2095, de acordo com o artigo publicado esta terça-feira na revista científica Nature Communications. Mas há outros investigadores a trabalhar nesta área que contestam os resultados. Levke Caesar, investigadora na Universidade de Bremen (Alemanha), considera pouco provável que a previsão se concretize. Niklas Boers, investigador na Universidade Técnica de Munique (Alemanha), é taxativo: “Não estou de acordo com os resultados do estudo”. De facto, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) não espera que o colapso aconteça no século XXI.

