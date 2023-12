É o único ex-administrador do Banco Privado Português (BPP) que ainda não está a cumprir pena de prisão, apesar de uma das duas penas às quais foi condenado já ter transitado em julgado. Chama-se Salvador Fezas Vital e teve uma nova derrota relevante no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) ao perder um recurso no chamado caso dos prémios, tendo o STJ confirmado a pena de prisão de nove anos e seis meses à qual foi condenado pela Relação de Lisboa.

Também Paulo Guichard, que está a cumprir pena de prisão devido a um cúmulo jurídico que resulta de condenações anteriores relacionadas com os processos da falsificação da contabilidade do BPP e com o chamado caso do embaixador, perdeu o seu recurso. Tem assim igualmente pendente uma pena semelhante à de Fezas Vital (nove anos e seis meses), que obrigará à realização de um novo cúmulo jurídico.

