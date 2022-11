As notas aos jogadores um a um por Manuel Serrão. CR7 e Leão, os melhores, Cancelo e Rúben Dias, os piores

O comentador viu o Portugal-Gana e achou Cristiano Ronaldo o melhor em campo, quase não perdoou a preocupação de Félix com o cabelo e assustou-se com o falhanço de Diogo Costa. As notas um a um.