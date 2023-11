Marcia Williams foi secretária privada de Harold Wilson, o político britânico que foi duas vezes primeiro-ministro pelo Partido Trabalhista no Reino Unido nas décadas de 1960 e 1970. Mas mais do que gerir agendas, geria o país. Contudo, uma vida privada fora dos moldes convencionais num país que ainda estava para ver o poder no feminino pela mão de Margaret Thatcher não lhe permitiram ter o reconhecimento que merecia. Ficam na memória a relação pessoal com Wilson, uma polémica lista de nomes escrita em papel lilás e o lugar na Câmara dos Lordes sob o nome de Baronesa Falkender. Uma nova biografia chega agora ao mercado para tentar dar-lhe “o seu justo lugar na história política britânica” e apresenta-a como “a outra mulher que geria a Grã-Bretanha a partir do nº 10 de Downing Street”.

As origens de Lady Falkender

Marcia nasceu a 10 de março de 1932 com o apelido Field, quando se casou adotou o nome Williams e viria a ficar conhecida como Baronesa Falkender, que era o apelido da mãe. Esta seria uma filha ilegítima do então príncipe de Gales (futuro Rei Eduardo VII), mas tal nunca foi confirmado. Segundo o próprio Wilson relatou, a paternidade da mãe de Marcia foi assumida por um ajudante de campo que se chamava Falkender. A filha viria a usar este nome como título na Câmara dos Lordes, no parlamento britânico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.