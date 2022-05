Bispo de Kharkiv: “Pena de morte seria um alívio para Putin. Acho que ele deve viver e ver o que fez"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na madrugada em que começou a guerra, D. Pavlo, o bispo de Kharkiv, acordou na casa da Cúria com as explosões às 4h30 da manhã, confirmou no telemóvel que era um bombardeamento, virou-se para o lado e voltou a dormir. Esta aparente e inusitada serenidade não significa indiferença; nem inconsciência; e menos ainda a fé de que Deus trataria de evitar males maiores. Explica-se por ter sido capelão militar muitos anos; por já estar à espera do início da guerra; e por ter preparado os 43 padres católicos da sua diocese, pelo menos desde o Natal, para a chegada deste momento.

As instruções eram muito claras e pragmáticas: os padres deviam ter sempre os carros com o depósito o mais cheio possível para poderem fugir em caso de ataque; deviam ter os documentos mais importantes numa “mochila de crise”, juntamente com um mapa, uma bússola e outros objetos essenciais para uma fuga; deviam saber que estradas procurar, em caso de tiros e bombardeamentos; e ainda deviam ter os objetos mais sagrados prontos a serem transportados.

“Deus quer que Putin acorde. Nós queremos que ele acorde e pare de fazer o mal”

Naquela manhã de 24 de fevereiro, depois de mais duas horas de sono, pelas 7h, reuniu-se com o chanceler da diocese e começou a comunicar com os padres que estavam em locais mais atacados e a receber pedidos de ajuda de alguns residentes, que precisavam de refúgio ou auxílio para sair da cidade. Ao mesmo tempo, manteve-se em comunicação com o arcebispo de Lviv e os outros 15 bispos ucranianos. Os contactos com o Vaticano foram feitos através do Núncio Apostólico: o embaixador do Papa na Ucrânia não saiu de Kiev desde que a guerra começou, contou o bispo durante uma entrevista ao Observador na sua residência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Chegou a colocar-se a hipótese de uma visita do Papa Francisco a Kiev, mas entretanto esse cenário foi afastado. Acha que o Papa devia vir à Ucrânia?

É muito difícil avaliar essa situação, porque está sempre tudo a mudar a cada minuto. Por exemplo, até foram lançados rockets a meio da visita do secretário-geral da ONU [António Guterres]. Se não conseguimos organizar um encontro com o Papa, qual é o sentido de ele vir?

Acha que é muito perigoso?

Podem aproveitar-se da visita para lançar um rocket. Nem o presidente dos EUA quer vir à Ucrânia, tem medo, e ele tem um exército, tem tudo. Já o Papa… tem outro tipo de estatuto. O Papa é uma autoridade moral, mas vemos que a Rússia não distingue: simplesmente, quanto mais ucranianos mata, mais prazer tem.

Acha que a Rússia não respeitaria a presença do Papa?

O que é que a Rússia respeita?