Depois de uma semana com audições a João Galamba e à chefe de gabinete, que procuraram detalhar os acontecimentos sobre o despedimento de Frederico Pinheiro, o coordenador dos deputados do PS na comissão de inquérito à gestão TAP entende que “se existirem mais esclarecimentos a prestar por parte do primeiro-ministro sobre a atuação do SIS, não têm rigorosamente nada a ver com a comissão de inquérito”.

Bruno Aragão critica a oposição por repetir as questões “até que as respostas vão ao encontro do que querem ouvir” e lamenta que os “detalhes” estejam a substituir a discussão sobre o que considera verdadeiramente essencial que é “perceber a decisão de injetar 3,2 mil milhões de euros ou a reconfiguração da frota”.

O deputado socialista recusa “conspirações” e garante que “nenhum deputado do grupo parlamentar do PS articulou alguma audição” desta comissão parlamentar de inquérito e que até “às conclusões deve ser mantida a isenção”.

