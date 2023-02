Começou por sentir-se a espaços nas prateleiras dos supermercados. Primeiro no óleo de girassol e na farinha, impactados quase no imediato pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro do ano passado. Depois nas massas e no arroz. Mas não demorou muito até que as famílias começassem a sentir, numa ida às compras, o peso da inflação em praticamente todos os bens, essenciais e não só. No ano passado, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 7,8%. E em janeiro terá ficado nos 8,3%. Mas os preços dos alimentos subiram mais. Em alguns casos, muito mais.

Foi em abril do ano passado que o Observador começou a fazer a recolha mensal dos preços de um cabaz composto por um conjunto de bens considerados essenciais para uma família com filhos. São eles ​​óleo alimentar, atum, farinha, arroz, massa, bolacha Maria, cereais Corn Flakes, leite, farinha láctea, maçãs, bacalhau, frango, feijão, ovos, açúcar, pão, papel higiénico e fraldas. As comparações têm por base os preços verificados no primeiro dia de cada mês nos sites de três hipermercados. O objetivo é acompanhar a evolução dos preços a cada mês, face à elevada inflação.

Entre janeiro e fevereiro, houve poucas discrepâncias significativas nos preços, como demonstra a tabela. Algumas variações mais acentuadas, como a do atum, da farinha ou do esparguete, devem-se a promoções que os supermercados têm em vigor. Apenas os ovos, que no mês passado mereceram destaque devido a aumentos entre 14% e 23%, registaram em fevereiro, passada a época das festas, uma quebra generalizada de preço, entre 12,58% e 18,57%.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.