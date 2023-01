Meteu-se o Natal e, com ele, o aumento dos preços nos supermercados. Com a chegada de 2023, as subidas (em alguns casos vertiginosas) de 2022 não desapareceram em forma de resolução de ano novo. Mas abrandaram no início de janeiro face ao início de dezembro. O cabaz de produtos essenciais que o Observador reúne todos os meses desde abril, após o início da guerra na Ucrânia, revela que vários dos produtos selecionados mantiveram o valor que marcavam no mês anterior. E até houve descidas. E honrosas exceções.

Olhando para a inflação de dezembro, cuja primeira estimativa foi adiantada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na passada sexta-feira, nada faria prever uma descida de preços nas prateleiras. A taxa de variação homóloga ficou nos 9,6%, já abaixo dos 9,9% do mês anterior, mas ainda historicamente elevada. Além da energia, são os produtos alimentares que continuam a impulsionar a subida dos preços. O índice de produtos não transformados avançou 17,6%, após ter subido 18,4% em novembro. Já os produtos alimentares transformados continuam a escalar, com uma subida de 17,5%, face aos 16,8% registados no mês anterior.

