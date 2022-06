Preços nos supermercados estabilizam entre maio e junho, após período de aumentos “impossível de controlar”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois das subidas fulgurantes de abril, maio trouxe alguma estabilização aos rótulos das prateleiras dos supermercados. Pelo menos em relação ao mês anterior. Numa altura em que a taxa de inflação atinge máximos de três décadas, os preços praticados pela grande distribuição têm aumentado a pique em categorias de produtos como a massa, os óleos alimentares ou a farinha, mais afetados pela guerra na Ucrânia. Mas se entre 1 de abril e 1 de maio foram registadas subidas de preços significativas em vários destes produtos, e noutros, já a entrada no mês de junho trouxe poucas diferenças à conta final das famílias em relação a maio. Em comparação com abril, primeiro mês desta recolha, os aumentos mantêm-se.

O cabaz mensal preparado pelo Observador é composto por um conjunto de bens considerados essenciais para uma família com filhos. São eles ​​óleo alimentar, atum, farinha, arroz, massa, bolacha Maria, cereais Corn Flakes, leite, farinha láctea, maçãs, bacalhau, frango, feijão, ovos, açúcar, pão, papel higiénico e fraldas. As comparações têm como base os preços verificados no primeiro dia (no caso de maio, no segundo) de cada mês nos sites de três hipermercados.

O objetivo desta recolha não é fazer comparações entre superfícies comerciais. É, sim, acompanhar a evolução dos preços dos produtos selecionados a cada mês, no atual contexto de elevada inflação.

Tal como o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta terça-feira, a taxa de inflação homóloga de maio terá disparado 8%, para o valor mais elevado desde fevereiro de 1993. O índice relativo aos produtos alimentares não transformados terá escalado para 11,7%, que comparam com os 9,4% de abril. Mas estes são os valores que comparam com o mesmo período do ano passado. Os números em cadeia, ou seja, a comparação face ao mês anterior, revelam que o índice de preços no consumidor (IPC) terá subido 1% maio, uma desaceleração face aos 2,2% de abril, o que ajudará a explicar a estabilização dos preços no supermercado.

Na prática, no mês passado “houve uma transferência do aumento dos custos dos fatores de produção para os produtos”, explica Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). Ou seja, “os produtos que estiveram à venda em maio já foram inflacionados na compra em março e abril, e já incorporaram a guerra, os custos da energia e do transporte. Em março e abril ainda tínhamos esse crescimento, que foi impossível de controlar”, explica Gonçalo Lobo Xavier. Assim, em junho, já terão sido vendidos produtos comprados em maio, “portanto o crescimento não foi tão grande, porque essa incorporação já estava feita”, refere o responsável.

O responsável da APED destaca o caso particular dos hortofrutícolas, porque “só em maio começámos a ter colheitas de alguns produtos portugueses”. Em fevereiro, março e abril “estávamos a vender muitos produtos de colheitas estrangeiras, porque a nossa produção sazonal ainda não estava a dar”. Tomate, cebolas e courgettes são alguns dos exemplos, aponta Lobo Xavier. “Os preços anteriores estavam inflacionados pela seca, pela escassez de oferta e pela necessidade de ir buscar produtos fora. As cebolas a Espanha e o tomate a Marrocos e Espanha”, exemplifica. “Agora já temos as nossas colheitas e o preço desses produtos tende a baixar”.