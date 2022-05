Dos ovos à farinha. Entre abril e maio, (quase) tudo a inflação aumentou

Nem todas as subidas e descidas de preços entre abril e maio podem ser justificadas pela inflação. Há casos, como aqueles em que a variação mostra uma descida ou subida de 25% ou 30% entre os dois meses, em que a diferença se deve ao facto de o produto selecionado estar em promoção no dia em que a recolha da informação foi feita. É esse preço, com o efeito das promoções, que conta para o valor do cabaz final. Entre abril e maio, o valor do cabaz selecionado oscilou entre uma descida de 3,45% e uma subida de 10,14%. Na segunda tabela, consta o preço de cada produto com e sem o efeito da promoção.

Em maio, há situações de aumentos flagrantes, como o da farinha de trigo, que num dos casos analisados aumentou perto de 50%, e noutro quase 20%. Este já é um dos efeitos visíveis da guerra na Ucrânia nas prateleiras dos supermercados. Desde o início da invasão, que o preço do trigo tem vindo a disparar nos mercados internacionais, uma vez que a Rússia e Ucrânia representam 27% das exportações globais de trigo.

O preço do trigo de moagem para entrega em maio está a cerca de 400 euros por tonelada, depois de ter atingido um recorde de 425 euros em março. Imediatamente antes da guerra, o preço rondava os 280 euros por tonelada. As projeções mais recentes do Banco Mundial apontam para que os preços desta matéria-prima aumentem 40% este ano, para os valores mais elevados de sempre.