A Lei das Comunicações Eletrónicas nova foi publicada esta terça-feira, 16 de agosto, em Diário da República. Entra em vigor dentro de 90 dias (e não no dia seguinte, conforme chegou a estar proposto, mas também não chegou aos seis meses como queriam os operadores), ou seja, a 14 de novembro. O diploma que saiu do Parlamento, e que foi promulgado pelo Presidente da República, é diferente do que entrou e entrou por duas vezes. A primeira tentativa para se aprovar o diploma não foi bem sucedida por causa da dissolução do Parlamento, que levou às eleições de 3o de janeiro.

Essa dissolução, quando o processo legislativo ainda não estava concluído, determinou a caducidade da proposta de Lei que o Governo tinha feito entrar em 2021. O Governo fez entrar nova proposta, depois de a ter aprovado em Conselho de Ministros em abril, com a redação idêntica à primeira versão.

