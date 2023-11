O ator e encenador Carlos Avilez, fundador do Teatro Experimental de Cascais e responsável por uma escola profissional que formou largas centenas de atores portugueses, morreu esta quarta-feira, aos 88 anos, vítima de paragem cardio-respiratória, em Cascais. Com uma carreira de quase sete décadas, aprendeu teatro com nomes históricos da representação como Amélia Rey Colaço, Palmira Bastos, Ribeirinho ou António Silva. Destacou-se na direção do Teatro Experimental de Cascais (TEC), que fundou em 1965 com um grupo de jovens atores, e que se mantém em atividade, sendo considerado um dos grupos de teatro de maior longevidade a nível mundial.

Carlos Avilez chegou a estar internado este ano, mas nas últimas semanas estava de volta ao teatro, com Eletra, a partir da trilogia Electra e os fantasmas, de Eugene O’Neill. A peça, escrita no início da década de 1930, havia marcado profundamente o encenador, que a viu pela primeira vez no Teatro Nacional D. Maria II, em 1943, com Amélia Rey Colaço, João Villaret, Palmira Bastos e Maria Lalande no elenco. Eletra é a 177.ª produção do Teatro Experimental de Cascais e foi a última encenação de Carlos Avilez. O espetáculo estreou-se a 18 de novembro, na Academia Artes do Estoril, em Cascais, com a jovem atriz Bárbara Branco como protagonista. Tem apresentações marcadas até 17 de dezembro. Ao Observador, fonte do TEC informa que a récita desta quinta-feira foi suspensa. O histórico encenador foi também alvo de um documentário, Carlos Avilez, Ao Cair da Noite, que está neste momento em fase de pós-produção.

De seu nome de batismo Carlos Victor Machado, estreou-se como ator em 1956 no Teatro Nacional D. Maria II e aí participou em mais de uma dezena de peças, incluindo As Bruxas de Salém, de Arthur Miller; Romeu e Julieta, de Shakespeare; e a Trilogia das Barcas de Gil Vicente. Através do TEC e da Escola Profissional de Teatro de Cascais apostou em novas formas de fazer teatro em Portugal — o chamado teatro de ensaio — e revelou novos intérpretes ao longo de décadas. Definia-se como católico, intuitivo, apaixonado pelo teatro e pelos atores. “Tive uma grande sorte na profissão, mas raras vezes tive uma vida fácil. Lutei sempre pelos espetáculos que achei que devia fazer e não por aqueles que me era permitido fazer”, disse numa entrevista à revista Caras em 2016.

